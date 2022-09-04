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العثامنة: بلحاج سيكون رئيسًا لحكومة ثالثة بديلة للدبيبة وباشاغا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف المستشار بالدراسات الاستراتيجية والإدارة الدولية عبد الله العثامنة، عن تحضيرات جارية لتنصيب زعيم الجماعة الليبية المقاتلة سابقا عبد الحكيم بلحاج رئيسا للوزراء لحكومة ثالثة بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

وقال العثامنة في تغريدة عبر “تويتر”: “لدي معلومة منذ شهرين وشبه تأكدت اليوم بأن عبدالحكبم بلحاج سيكون رئيسًا للحكومة الليبية البديلة لحكومتي الدبيبة وباشاغا”.

وأضاف المحلل السياسي أن الحكومة المخطط لها برئاسة بلحاج سنكون “بدون نائبين وحكومة مصغرة من التكنوقراط والكفاءات وكافة المكونات السياسية والاجتماعية”، متابعا: “وحظوظ نجاحها كبيرة تبدأ بالاستقرار وتنتهي بانجاز الانتخابات، على حد قوله.

ليبيا ، عبد الحكيم بلحاج

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صحيفة الساعة 24

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