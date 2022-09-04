تقرير صحفي يرصد معاناة المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا

الوطن /رصد

سلّط تقرير لصحيفة الشرق الأوسط الضوء على معاناة المئات من المهاجرين غير الشرعيين الهاربين من بلدانهم عبر ليبيا.

وقال التقرير إن هؤلاء المهاجرين يقومون بإلقاء أنفسهم في مياه البحر عند اقتراب قوات الشرطة وأمن السواحل منهم، ويلقى عدد كبير منهم حتفه غرقًا، بينما يصل آخرون إلى شواطئ أوروبا، ويجري القبض على الآخرين من قبل الدوريات البحرية.

وأضاف التقرير أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت عن اعتراض 1216 مهاجراً غير نظامي في البحر الأبيض المتوسط، ما بين 21 وحتى 27 أغسطس الماضي، وجرت إعادتهم من قبل حرس السواحل إلى موانئ الزاوية وطرابلس والماية والجبل الأخضر وبنغازي.

من جهته أعلن مصدر أمني بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس، عن إنقاذ أمن السواحل لأكثر من 300 مهاجر كانوا على متن زورقين، مشيراً إلى انتشال 214 مهاجراً آخرين من بينهم 11 امرأة وثلاثة أطفال.

وتابع المصدر أن المهاجرين تم نقلهم إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس، بحضور ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، تمهيدا لتسلميهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس.