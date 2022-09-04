200 ألف يورو من بونغو.. عبدالله باتيلي متهم بالفساد المالي (التفاصيل)

مع صدور قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين السنغالي عبدالله باتيلي رسميا كأول مبعوث أفريقي إلى ليبيا خلفا لكوبيتش و ستيفاني ويليامز، بحثت بوابة السبق الإخبارية عن تاريخ باتيلي فوجدنا أنه متهم بالفساد في تقرير صحفي نشر عام 2018.

باتيلي بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة أفريكا كونفيدنتال الناطقة باللغة الفرنسية، كشفت أنه تلقى 200 ألف يورو من الرئيس الغابوني علي بونغو في فضيحة فساد مالي نشرت عام 2018.

لمطالعة التقرير من هنا:-