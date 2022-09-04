الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعمنا لجهود حل الأزمة الليبية الممتدة

هنأ المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باثيلي على تعييه في منصبه.

وقال بوريل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي بقيادة ليبيا للأزمة الممتدة لصالح جميع الليبيين.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي “عبد الله باتيلي” ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدد من المرشحين.

ويأتي تعيين “باتيلي” رغم اعتراض حكومة الوحدة الوطنية عليه، حيث أكد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” اعتراض الحكومة على تعيين بتيالي في أكثر من مناسبة، وبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل تصديق مجلس الأمن على التعيين، يعبر فيها عن اندهاش حكومة بلاده المتعلق عزم غوتيريش تعيين “عبد الله بتيالي” ممثلا خاصا للأمين العام لليبيا.