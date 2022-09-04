مختصّ: ليبيا في طريقها نحو الانقسام المؤسساتي الحاد

الوطن /رصد

حذّر المختص في الشأن الدولي رشيد علوش، من تكريس الاشتباكات في طرابلس من حالة الانقسام المؤسساتي الذي تم ترميمه قبل عامين.

ورأى علوش في تصريحات صحفية أن تجدد الاشتباكات يؤشر على عدم هدوء الأوضاع ليبيا حتى اللحظة، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات ستغير خريطة التمركزات في طرابلس.

وأكد علوش على توفّر جميع مقوّمات الانقسام بعد تجدد الاشتباكات في العاصمة، في ظل مساندة القوى الخارجية لأطراف النزاع، وعزمها الذهاب بالملف الليبي نحو مسارات محددة للحل.

وأضاف علوش أن مقوّمات الانقسام تتمثل في عدة أمور منها استمرار سياسة الوكالة في ليبيا، وغياب التوافق الإقليمي والدولي، إضافة إلى حد حالة الاستقطاب مع حدوث تغير في ديناميكيات التحالفات المحلية القبلية على المستوى العسكري.

وشدّد علوش على ضرورة الوصول الى توافقات ملزمة لجميع الأطراف، حتى يتسنى التوجه إلى صناديق الاقتراع التي تمثل الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، على حد تعبيره.