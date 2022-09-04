لنقي: مشكلتنا في أنفسنا كليبيّين بعد أن سلّمنا إرادتنا للخارج

الوطن /رصد

حمّل عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، مسؤولية فشل البعثات الأممية إلى ليبيا، لليبيّين أنفسهم، نافياً أن يكون لتعيين السنغالي عبدالله باتيلي أي تأثير.

وقال لنقي في تصريحات: “مشكلتنا في أنفسنا نحن الليبيين نتيجة الانقسامات السياسية والأمنية، وتسليم إرادتنا وقراراتنا السيادية للدّول الخارجية التي تعبث بمصيرنا تبعًا لمصالحها”

وأكد لنقي على عدم نجاح البعثة الأممية في تحقيق استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، منذ أوّل انطلاقتها برئاسة طارق متري وانتهاء بستيفاني ويليامز.

وأضاف: “لا أرى أيّ فائدة ستجنيها ليبيـا من تعيين السّنغالي عبد الله باثيلي رئيسًا جديدًا للبعثة الأممية، ويجب أن يرجع الوعي لليبييّن ويكون القرار قرارهم”