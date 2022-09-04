عبد العزيز: على الرئاسي والدبيبة والشعب امتلاك الشجاعة لحل البرلمان ومجلس الدولة

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين ” محمود عبد العزيز ” إنه على المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة وعامة الشعب الليبي امتلاك الشجاعة لحل البرلمان ومعه مجلس الدولة من أجل التحرك للأمام.

جاء ذلك خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” . معتبرا أن كل ما يفشل مشروع يقومون بخلط الأوراق، محملاً المسؤولية للشعب الليبي الذي لم يثور ليسقط البرلمان والرئاسي وحكومة الدبيبة.

وأضاف عبدالعزيز قائلا: “ما يفعلوه لم يسبق أن حدث في التاريخ أبداً، ضربوا الجهاز القضائي والنظام المالي في الدولة”.

مؤكدا ، أنه على المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة أخذ قرار بإلغاء هذه الأجسام التي أصبحت كارثة على الشعب الليبي وعبئ عليه