بعد اشتباكات راح ضحيتها 32 ليبي.. احتفالية للدراجات البحرية في طرابلس

الوطن|متابعة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة منتهية الولاية، عن قيامها بتأمين احتفالية الدراجات البحرية والطائرات الشراعية ومسار السباق البحري.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيانٍ لها نشرته عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدوريات التابعة لأمن السواحل أمّنت الاحتفالية المنطلقة من ميناء الشعاب إلى منطقة “القويعة” بالقره بوللي.

وأضافت الوزارة أن هذا التكليف يأتي بناءً على تعليمات وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، مؤكدة أن هذه الاحتفالية لم تشهد أية حوادث أو إصابات بين المشاركين.

وتأتي هذه الاحتفالية بعد أسبوع من اشتباكات طرابلس التي راح ضحيتها 32 شخصًا، والتي تسببت فيها ميليشيات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.