الرئيس الجزائري: مرتاح لتكليف أحد أبناء إفريقيا بقيادة مهمة السلم في ليبيا

رحبت الجزائر بتعيين السنغالي عبد الله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم.

وأشادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيات عبر “فيسبوك” بـ”باثيلي”، مؤكدة أنه دبلوماسي بارز وملتزم بقضايا الوحدة الإفريقية وله رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز الحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة.

ونقل البيان ترحيب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باختيار باثيلي، ودعمه الكامل له.

كما هنأ تبون الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هذا الاختيار الحكيم، وكذا مجلس الأمن على تصديقه على هذا التعيين بالإجماع.

وقال البيان: “يعرب الرئيس عبد المجيد تبون لأخيه ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عن ارتياحه لتكريم أحد الأبناء البررة للسنغال وإفريقيا عبر تكليفهم قيادة مهمة السلم في ليبيا وذلك، لأول مرة، عبر تجنيد موارد الحكمة والمصالحة وحسن النوايا التي تشهد على فعاليتها التقاليد الأفريقية للعيش معًا في وئام”.

وأضاف البيان: “إذ تجدد تهانيها الحارة لباثيلي على تعيينه، تعرب الجزائر عن استعدادها للتعاون الوثيق معه في إطار تنفيذ المهمة النبيلة الموكلة إليه، وتدعو جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل مع باثيلي والاستفادة من هذا التطور الإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي الشقيق”.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي “عبد الله باتيلي” ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدد من المرشحين.

ويأتي تعيين “باتيلي” رغم اعتراض حكومة الوحدة الوطنية عليه، حيث أكد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” اعتراض الحكومة على تعيين بتيالي في أكثر من مناسبة، وبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل تصديق مجلس الأمن على التعيين، يعبر فيها عن اندهاش حكومة بلاده المتعلق عزم غوتيريش تعيين “عبد الله بتيالي” ممثلا خاصا للأمين العام لليبيا.