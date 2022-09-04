المهدوي: مجلس الدولة يحاول استعطاف المحكمة العليا

الوطن / رصد

قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المهدوي، إن مجلس الدولة يحاول استعطاف المحكمة العليا حتى لا يتم إنهاء شرعيته مع مجلس النواب.

وأضاف المهدوي، في تصريحات رصدتها موقع “الوطن”، أن عبدالحميد الدبيبة عندما ضغط على رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، لإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، فإنه يريد إنهاء وجود مجلس النواب والدولة.

وأشار المهدوي إلى أنه لا يحق للمشري إعاقة أي قرارات تصدر عن السلطة التشريعية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب بنقل مقر المحكمة العليا إلى البيضاء.