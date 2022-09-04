قشوط: تركيا استعملت الطيران المسير ضد قوات باشاغا

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي، محمد قشوط، معلقا على المواجهة الأخيرة بين ميليشيات عبدالحميد الدبيبة والقوى المسلحة الداعمة لحكومة باشاغا، إنه “اتضح للجميع تأثير ضربات الطيران المسير التركي على موازين المعركة لصالح الدبيبة وفضح موقف تركيا فيما حدث كونها راعي لاستمرار مشروع الفوضى بعيدا عن الحياد الذي قالت أنها ملتزمة بيه”.

وأضاف قشوط، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن “عددا من صحفيين الاتراك حاول نفي ماحدث وخرج أسامة الجويلي الذي وقف في 2019 مع الأتراك ضد قواتنا المسلحة لمحاولة تجرع ألم الضربات بنفي لكنه وفي صحيفة فايننشل تايمز البريطانية قرر الاعتراف بالقول أن مجموع الضربات بلغ 14 ضربة ضده وضد باقي القوة الداعمة لباشاغا”.

وأكد أن “تركيا تسعى لمخطط وهو يسير كما تريد حتى الآن بإخلاء طرابلس من اي تشكيل مسلح قد يخرج عن طوعها ولديها شكوك من حوله لضمان السيطرة الكاملة على العاصمة وضمان ولاء من فيها ليسهل عليها إدارة الملف الليبي وفق ما تملكه من ورقة مهمة تتمثل في العاصمة ومؤسسات الدولة والمواطنين فيها كرهائن لخدمة مصالحها”.