الكونغرس التباوي يرحبّ بتعيين باتيلي كأول شخصية إفريقية للبعثة في ليبيا

الوطن / رصد

رحّب الكونغرس التباوي بتعيين السنغالي عبدالله باتيل ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة ورئيساً للبعثة الأممية في ليبيا.

وأكد الكونغرس في بيان دعمه للمبعوث الجديد واستعداده للتعاون معه، مبدياً تقديره للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” على تعيينه أول شخصية إفريقية بعد ثمانية مندوبين للبعثة في ليبيا.

وقال البيان إن باتيلي يتمتع بخبرة في المجال السياسي تفوق 40 عاما، داعياً له للاستماع إلى جميع الأطراف في ليبيا دون تهميش وإقصاء، من أجل الوصول بليبيا إلى الاستقرار عبر إجراء الانتخابات.