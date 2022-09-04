افحيمة: يجب التدقيق في مشاريع المبعوثين إلى ليبيا وخططهم

الوطن| رصد

دعا عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”، إلى عدم التعويل على رؤساء البعثات الجدد في ليبيا.

جاء ذلك في منشور على “فيسبوك” تعليقاً على تعيين “عبدالله باثيلي” مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، داعياً إلى التدقيق في مشاريع هؤلاء المبعوثين وخططهم للعمل في لبيبا ومن ثم اتخاذ الموقف الصحيح منها.

وأوضح افحيمة أن “باثيلي” لن يستطيع تغيير شيء في المشهد السياسي، ما لم تتغير الظروف الأمنية الراهنة، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن تمكن المبعوث الجديد من تحسين الظروف الأمنية من أجل التمهيد لتوحيد الحكومة، ستكون خطوة إيجابية عجز عنها أسلافه السابقين.