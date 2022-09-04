العباني: حلّ المليشيات في “إعادة السلاح لمخازن الجيش”.. والإرادة الدولية ليست جادة في هذا الاتجاه

قال محمد العباني ، عضو مجلس النواب ، إن مجلس الأمن الذي أسقط النظام في ليبيا وفرض العقوبات، كان يجب عليه حسم الملف الليبي منذ فترة حال ما إن كان يريد حلها، لكنه يدير الأزمة دون حلها.

وأضاف العباني في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المبعوث الجديد يمكنه الاستمرار في إدارة الأزمة دون حلها، طبقا للمواقف الدولية.

كما رأى أن حل المليشيات لن يتأتى إلا عبر إعادة السلاح لمخازن الجيش، لكن الإرادة الدولية ليست جادة في هذا الاتجاه.

وشدد العباني ، على أن الأزمة في ليبيا تتمثل في الجانب الأمني والصراع على السلطة من أجل الثروة، لكن البعثة الأممية تركز على الجانب السياسي دون الانتباه للجانب الأمني.