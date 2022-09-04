الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، كتلة هوائية ساخنة تؤثر على أغلب مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل مع ارتفاع في الرطوبة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية على الساحل, وبين 39 و43 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال هطول أمطار خفيفة غدًا على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.