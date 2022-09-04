باشاغا ونورلاند يشددان على وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مكالمة هاتفية مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، جرى من خلالها التشديد على أهمية وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وقال باشاغا في تغريدة عبر تويتر، السبت: “إن المكالمة مثمرة وتناولت أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لليبيا من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة”.

من جانبه قال نورلاند” أن “المكالمة تناولت الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد عبدالله باتيلي لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا”.

وأوضح نورلاند أن المكالمة ناقشت أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس، عقب اجتماعات باشاغا في تركيا.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، السبت، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للسنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا للمنظمة الدولية.