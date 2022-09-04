قزيط: محاولة زحزحة حكومة الدبيبة ليست بالقوة الكافية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “بلقاسم قزيط”، إن هناك محاولات للدفع بحكومة ثالثة لكن حكومة “عبد الحميد الدبيبة” مع هذه المحاولات باقية وستصمد حتى نهاية هذا العام.

وأضاف “قزيط” في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” التابعة لجماعة الإخوان، أن محاولة زحزحة هذه الحكومة ليست بالقوة الكافية ولكنها لن تتوقف.

ورأى أن نجاح السنغالي “عبد الله باثيلي” المعيّن حديثا رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا، سيكون رهنا للمقاربة والدعم الذي سيتلقاه من المجتمع الدولي، إضافة إلى الضغط على الأطرف المعرقلة محليا ودوليا.

وأشار قزيط إلى أن المبعوث الجديد يحتاج إلى كثير من الوقت حتى يفهم تعقيدات وتفاصيل الوضع في ليبيا، لافتا إلى أن دولة السنغال من أقرب الدول الإفريقية لثقافة المجتمع الليبي.