ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

و ارتفع متوسط سعر صرف الدولار عند 4.95 دينار مقابل 4.93 دينار بفارق قرشين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما تراجع سعر اليورو بفارق قرشين اثنين إلى 4.92 دينار مقابل 4.94 دينار الخميس، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.70 دينار مقابل 5.71 دينار.

أسعار العملات العربية

وثبت سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار على الترتيب، وحافظ الدينار التونسي على سعر 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.