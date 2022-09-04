بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 04 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 04 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء كتلة هوائية ساخنة تؤثر على اغلب مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل مع ارتفاع في الرطوبة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ على الساحل, ومابين (39-43)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:28)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44).