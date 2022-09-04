عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 04 سبتمبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 04 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء كتلة هوائية ساخنة تؤثر على اغلب مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل مع ارتفاع في الرطوبة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ على الساحل, ومابين (39-43)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:28)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية التنبو 2022 -04 التنبوات الجوية طقس الحرارة الحرار الحرارة الحرارة الصغرى (م(اليوم) السماء صافية السماء صافية السماء السماء السماء السماء (م(اليوم) صافية صافية صافية 24 السحب ظهور 26 25 39 السماء صافية 24 24 24 السماء السماء نالوت ظهور 27 27 38 صافية 25 26 27 24 قليلة ظهور بعر السماء صافية السماء صافية 29 قلبلة قليلة 26 30 27 ظهور السماء السماء 30 27 مرزق السماء السماء السماء صافية 28 ظهور صافية السماء صافبة 39 39 37 27‏'‏

لا يتوفر وصف للصورة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك