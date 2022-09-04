معزب: الشارع الليبي فقد الثقة في الأمم المتحدة والدول المعنية والساسة المحليين

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” محمد معزب “، إن الشارع الليبي فقد الثقة في الأمم المتحدة والدول المعنية والساسة المحليين.

جاء ذلك في حديثه لـ”سبوتنيك”، أضاف فيه ، أن الشعب الليبي غايته استقرار الأوضاع الأمنية وتحسين الظروف المعيشية.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي “عبد الله باتيلي” ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدد من المرشحين.

يشار إلى أن باثيلي هو دبلوماسي سنغالي وُلد عام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية، في عام 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط أفريقيا