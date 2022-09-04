الجزائر: نرحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2022

رحبت الجزائر بتعيين البروفيسور عبد الله باتيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن باتيلي دبلوماسيا بارزا وملتزما بقضايا الوحدة الإفريقية وله رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز الحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة.

وبينت وزارة الخارجية أن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كانت له فرصة مناقشة الأزمة الليبية وبؤر التوتر الأخرى في إفريقيا شخصيًا مع البروفيسور باتيلي، يرحب باختياره ويود أن يؤكد للممثل الخاص الجديد للأمين العام في ليبيا دعمه الكامل.

وهنأ تبون الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هذا الاختيار الحكيم، وكذا مجلس الأمن على تصديقه على هذا التعيين بالإجماع. وأعرب لرئيس السنغال والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، عن ارتياحه لتكريم أحد الأبناء البررة للسنغال وإفريقيا عبر تكليفهم قيادة مهمة السلم في ليبيا وذلك، لأول مرة، عبر تجنيد موارد الحكمة والمصالحة وحسن النوايا التي تشهد على فعاليتها التقاليد الأفريقية للعيش معًا في وئام.

وجددت وزارة خارجية الجزائر تهانيها الحارة لباتيلي على تعيينه، وأعربت عن استعدادها للتعاون الوثيق معه في إطار تنفيذ المهمة النبيلة الموكلة إليه.

ودعت وزارة الخارجية جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل مع باتيلي والاستفادة من هذا التطور الإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي.