كتلة هوائية ساخنة تؤثر على أغلب مناطق غرب ليبيا

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن كتلة هوائية ساخنة ستؤثر على أغلب مناطق غرب البلاد، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الفصلية خاصة على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح ما بين (37-43)مْ.

والسماء تكون في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل مع ارتفاع في الرطوبة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-39)مْ على الساحل, وما بين (39-43)مْ على الدواخل.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34)مْ.

أما في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-43)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(36-39)مْ.