واشنطن تؤكد دعمها لباتيلي في ليبيا

الوطن| رصد

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، دعمها لجهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبد الله باتيلي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر “تويتر”: “ندعم جهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا للتوصل لاتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في البلاد”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت تعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا لها في ليبيا.

وباتيلي مولود في عام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية، في عام 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط أفريقيا.