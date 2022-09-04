شركة الكهرباء: أعمال صيانة في الشرق والغرب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في العاصمة طرابلس بالغرب الليبي وطبرق في الشرق الليبي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” صيانة محول حجم 1000 ك ف أ بمنطقة سيدي خليفة بالقرب من مسجد الفاروق، مشيرة إلى أن فرق الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء واصلت العمل حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى تواصل العمل بمشروع خط نقل جنوب غرب طرابلس 400ك٠ف وذلك بتركيب الأبراج وشد الأسلاك، بهدف تصريف الطاقة المنتجة من محطة كهرباء غرب طرابلس وزيادة اعتمادية الشبكة العامة.

ولفتت الشركة إلى قيام فنيي دائرة توزيع غرب طبرق بصيانة محطة (جبريل المكراب) وتركيب كابل ضغط عالي لمعالجة اختناق الواقع بحي التسليح للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية العامة .