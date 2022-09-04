ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار

العنوان-طرابلس

سجلت أسعار العملات الدولية تباينا في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار عند 4.95 دينار مقابل 4.93 دينار بفارق 20 درهما.

في حين تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الليبي بفارق 20 درهما إلى 4.92 دينار مقابل 4.94 دينار الخميس، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.70 دينار مقابل 5.71 دينار.

وثبت سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار على الترتيب، وحافظ الدينار التونسي على سعر 1.53 دينار.

في حين لم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار

وفي آخر سعر للعملة الليبية، أمس السبت، بالسوق الموازية صعد سعر العملة الأمريكية إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار الخميس، حيث استقر سعر صرف اليورو عند 5.16 دينار، وحافظ سعر صرف الجنيه الإسترليني 6.15 دينار.