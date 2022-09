تقارير تحليلية تتوقع الإجراءات المقبلة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا

ليبيا- توقع تقريران تحليليان المتوقع اتخاذه من إجراءات من قبل مجلس الأمن الدولي، بعد أن تم تعيين المبعوث الأممي الجديد الديبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.

التقريران اللذان نشرهما موقع “سكيورتي كاونسل ريبورت” التابع للمجلس وراديو “صوت أميركا” وتابعتهما وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد، أكدا إمكانية أن يشهد سبتمبر الجاري اتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي لتجديد تفويض ممنوح للدول الأعضاء فيه العاملة محليا أو عبر المنظمات الإقليمية.

وأضاف التقريران: إن هذا التفويض يتعلق بتفتيش ومصادرة السفن في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية ممن توجد أسباب معقولة للاشتباه في استخدامها في تهريب المهاجرين غير الشرعيين أو الاتجار بالبشر فالتفويض السابق وفقًا لقرار المجلس 2598 لسنة 2021 ينتهي في الـ29 من الشهر الحالي.

ونبه التقريران إلى حقيقة مفادها أن القضية الرئيسية في ليبيا هي الوضع الأمني ​​غير المستقر المرتبط بالمسار الانتخابي غير المؤكد، ما يعني أن ذلك سيكون أحد شواغل مجلس الأمن الدولي الساعي لإيجاد وسلية يتم من خلالها تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الطرفين السياسيين المتنافسين.

وأضاف التقريران: إن هذه الأرضية مطلوبة للتمكن من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي طال انتظارها، في وقت يمكن فيه لأعضاء المجلس التفكير في عقد اجتماع مغلق غير رسمي بصيغة “آريا” مع ممثلي المجتمع المدني الليبي.

وتابع التقريران: إن هذا الاجتماع يأتي للمساعدة في توليد أفكار لتعزيز الحوار بين الفصائل المتنافسة ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. متطرقين في ذات الوقت لتساؤلات حول قدرة باتيلي على حل الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

