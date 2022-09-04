أمطار رعدية الاربعاء… الارصاد: كتلة هوائية ساخنة تؤثر على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بكتلة هوائية ساخنة على اغلب مناطق غرب ليبيا، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الفصلية خاصة على مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة مابين ( 37 – 43 )مْ، بينما تكون ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (سبتمبر على مناطق الشمال الشرقي فتكون مابين ( 29 – 33 ) م، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب من حين لاخر على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة على مناطق الجبل الاخضر يوم الغد.

واشار التقرير إلى أنه من المتوقع تكاثر السحب الرعدية على بعض مناطق الجبل الغربي يوم الأربعاء.

والله اعلــــــــــــــــــــــــــــم.