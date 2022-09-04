السويحلي: عهد الصفقات انتهى

رأى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، السابق، عبد الرحمن السويحلي، أن ما وصفه بـ«عهد الصفقات» قد انتهى، على حد قوله.

وقال السويحلي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المشري وعقيلة بشرعيتهم المنتهية يتساومان برعاية المخابرات المصرية على حكومة عاشرة والمناصب السيادية”، بحسب زعمه.

وأضاف “بدلا من إقرار قانون الانتخابات ليخرجوا ببعض شرف ويُترك لليبيين اختيار من يحكمهم، يصرون على اغتصاب حق الشعب، بلطجة يجب رفضها بكل الوسائل، فقد انتهى عهد الصفقات وحان وقت الانتخابات”، وفقا لحديثه.