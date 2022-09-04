مكافحة الأمراض: 11 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 9% من إجمالي 121 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة أو وفيات فيما تماثلت 64 حالة للشفاء.

وأشار المركز إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 10 حالات وفي سبها تم تسجيل حالة واحدة مصابة بكورونا.

وبين المركز أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 506.849 حالة منها الحالات النشطة: 138 حالة والمتعافين: 500.274 حالة والٍوفيات : 6.437 حالة.