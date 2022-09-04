الإسكان تعلن إزالة مبان لـ«دواع أمنية»

أحالت اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة تقريرها إلى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي ، والذي تضمن المباني التي جرى إزالتها لدواعي أمنية وعدتها اللجنة ضمن المباني التي تمت إزالتها للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بديوان وزارة الاسكان والتعمير ، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبد المنعم محمد صالح.

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ماذا دار في اجتماع لجنة التعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها

وبحث الاجتماع «مخاطبة اللجنة للجهات ذات العلاقة بشأن موافاتها بكشوفات المواطنين الذين عوضتهم سابقاً اللجان المختصة، وإحالة بعض ملفات المتقدمين بطلبات التعويضات للجهات المستفيدة من نزع العقارات حسب القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

ونوهت اللجنة إلى عزمها إحالة بعض ملفات للجنة الاسترجاع الأسبوع المقبل وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م . وحث رئيس اللجنة الأعضاء على ضرورة العمل بوتيرة عالية والإسراع في إتمام الملفات المحالة إليها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

اجتماع اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، 4 سبتمبر 2022. (وزارة الإسكان)