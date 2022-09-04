رقابة الأغذية: الألومنيوم الموجود في الأغذية آمن ما لم يتم استهلاكه بإفراط

الوطن|متابعات

علّق مركز الرقابة على الأغذية بخصوص ما تم تداوله بخصوص وجود الألومنيوم في مستحضرات التجميل وبالأخص مزيلات العرق والكريمات وأنه مسرطن، وقال في بيان صادر عنه إنّ مادة الألومنيوم آمنة في المواد المصنّعة ما لم يتم المبالغة في استهلاكها.

وقال المركز: “مادة الألومنيوم تدخل في صناعة العديد من الأغذية والمياه المعالجة وبعض حافظات الأغذية وكذلك صناعة مستحضرات التجميل وكذلك أدوية الحموضة”، لكن ما يحكم هو “معدل الاستهلاك الأسبوعي للألومنيوم في الجسم”.

وأضاف المركز في بيانه بأن نسبة الألومنيوم “حدّدتها مؤسسة سلامة الغذاء الأوروبية efsa بمقدار #1مجم لكل #كيلوجرام لكل #أسبوع”، وأردفت: “يعني مثلاً إنسان وزنه 70 كيلوجرام ، هذا يعني أن معدل تراكم الألومنيوم 70مجم من الألومنيوم /الأسبوع، كما أن المؤسسة نوهت أن هذه النسبة قد تتغير نتيجة الدراسات المستمرة”.

وأوضح المركز: “التخوف الدائم هو ازدياد معدل استهلاك الالومنيوم من قبل المستهلك حيث إن مصادره كثيرة”، مضيفًا: “امتصاص الالومنيوم عبر الجلد ضئيل جداً يقدر 0.014%، ومع ذلك قد يؤدي إلى تأثير فسيولوجي مع الاستخدام المفرط للمستحضرات على الجلد، وينصح دوماً بعدم استخدام مزيلات العرق ومستحضرات التجميل المحتوية على الألومنيوم على البشرة المتضررة بجروح أو بعد الحلاقة مباشرة”.

وأضاف: “الشيء المطمن أن الدراسات إلى الآن لم تثبت أي علاقة مع زيادة معدلات استهلاك الالومنيوم ومرضي الزهايمر وسرطان الثدي ، ولكن الدراسات أوصت بالتقيد بالاستهلاك الآمن له، ولكن الدراسات لاحظت تأثيرات سلبية له على مرضى الغسيل الكلوي مع الاستخدام المزمن وبتراكيز عالية للألومنيوم”.