استقرار الدولار وانخفاض اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، ثاني أيام تعاملات الأسبوع.

وحافظ سعر العملة الأميركية على مستوى 5.18 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.16 دينار أمس السبت، وحافظ سعر صرف الجنيه الإسترليني على سعر 6.15 دينار.

سعر صرف الدينار الليبي مقابل الليرة التركية

وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار. وارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 212 دينارًا مقابل 210 دنانير.

أما في السوق الرسمية، فتباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع متوسط سعر صرف الدولار عند 4.95 دينار مقابل 4.93 دينار بفارق قرشين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الليبي بفارق قرشين اثنين إلى 4.92 دينار مقابل 4.94 دينار الخميس، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.70 دينار مقابل 5.71 دينار. وحافظ الدينار التونسي على سعر 1.53 دينار. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.