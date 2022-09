العدالة والبناء: تلبية رغبة الشّعب الليبي في عقد الانتخابات الناجحة وتحقيق حالة الأمن والاستقرار واجب وطني

ليبيا – رأى نائب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عادل بوقرين أن البلاد محتاجة إلى مشروع وطني يعبر به نحو الاستقرار، مؤكدًا أن تحقيق انتخابات نزيهة وناجحة باتت مطلبا شعبيا وطنيا لا يمكن تجاوزه.

بوقرين وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أشار إلى أن دور الحكومة الأساسي هو المضيّ بعزم في تكوين القرار السياسي الجادّ وتوجيه جميع مؤسّسات الدولة للدّفع قدمًا نحو عقد وإنجاح العملية الانتخابية في أقرب الآجال.

وقال بوقرين: “من المهمّ الآن الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، وينبغي على مجلسي النواب والدولة ألا يلتفتا إلى غير هذا الهدف في هذه المرحلة الحرجة”.

بوقرين اعتبر تلبية رغبة الشّعب الليبـي في عقد الانتخابات الناجحة وتحقيق حالة الأمن والاستقرار واجب وطني على كلّ المؤسّسات الرّسمية والأهلية دون أيّ تفريط.

