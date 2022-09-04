ليبيا تأمل «تسوية شاملة» بدعم من جامعة الدول العربية

عبر مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، اليوم الأحد، عن الأمل أن يكون ترؤس دولة ليبيا للدورة أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين «فرصة مناسبة لدعم وتعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل ايجاد تسوية سياسية شاملة و واقعية للأزمة الليبية».

وأشار، في كلمته الافتتاحية خلال للاجتماعات التي تستمر يومين إلى أن هذه التسوية المأمولة يجب أن تكون «متناغمة مع قرارات الشرعية الدولية عمادها الحوار الوطني الشامل كطريق وحيد للوصول إلى توافق على مسار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تؤدي إلى حالة الاستقرار الدائم بليبيا».

لن ننشغل عن القضية الفلسطينية

وأكد أن البحث عن تسوية الأزمة الليبية «لن يشغلنا عن العمل من خلال مظلة جامعة الدول العربية علي الاهتمام بكافة القضايا الأخري الهامة موضوع العمل العربي المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضية كل العرب».

وشدد علي «التمسك بالثوابت العربية وقرارات الشرعية بشأنها وصولاً إلى تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وتستمر الاجتماعات يومين للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الثلاثاء، ويتضمن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.