المغرب ترحب بتكليف باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

العنوان-الرباط

أعربت وزارة الخارجية المغربية عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

جاء ذلك في بيان الخارجية المغربية نشرته عبر صفحتها بـ فيسبوك، حيث أكدت من خلالها على “استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي”.

وقال الخارجية في بيانها: “المملكة المغربية، التي احتضنت التوقيع على الاتفاق السياسي للصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 واستضافت حوارات بوزنيقة بين الأطراف في ليبيا، ستواصل انخراطها في الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق”.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، السبت، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا للمنظمة الدولية.