الدغاري: الاستقواء بالأجنبي وجلب المرتزقة خطأ وقعت فيه أطراف الصّراع الليبي ولن يغفره الليبيون

ليبيا – علق عضو مجلس النواب خليفة الدغاري على تعيين السّنغالي عبد الله باثيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيـا بالقول: ” جاء في ظروف صعبة تمرّ بها البلاد، ولا توجد فيه إرادة دولية جامعة على خروج البلاد من الصّراع على السّلطة“.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، رأى أن تكليف مبعوث إفريقي يحمل ثقافة فرانكفونية لا يغير الشّئ الكثير، فالتأثير على أيّ مبعوث أممي سيظل قائمًا ببقاء الخلافات البينيّة بين الدّول المتدخلة في الشّأن الليبـي.

وأشار إلى أن خارطة الصّراع بين الدّول المتداخلة في الأزمة الليبيـة ومصالحها الاقتصادية وموقع ليبيـا الجيو سياسي تمثّل نقاط خلاف وتجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

الدغاري لفت إلى أن الخطأ الذي وقعت فيه أطراف الصّراع الليبـي والذي لا يغفره الليبيـون لهم هو الاستقواء بالأجنبي وجلب المرتزقة.

