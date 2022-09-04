برئاسة ليبيا .. انطلاق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

الوطن| رصد

أعلنت المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية، اليوم، انطلاق أعمال الدورة 158 من أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة، وذلك برئاسة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب إدريس ثابت.

وقالت المندوبية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن الاجتماعات ستستمرّ لمدة يومين للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية.

وبحسب المندوبية، يتصدر مشروع جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السورى المحتل.

ويتضمن البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولى (إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط)، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي، ويتضمن عددًا من الموضوعات حول التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن، واحتلال إيران الجزر العربية الثلاث فى الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية فى السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى-الإريتري، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق الدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

ويتضمن بند الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليًا فى الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، والمراجعة الإقليمية الأولى لإعلان القاهرة للمرأة: أجندة التنمية للمرأة فى المنطقة العربية 2030، إلى جانب توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.