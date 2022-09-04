لجنة التعويضات بوزارة الإسكان تبحث هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2022

عقدت اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، اجتماعها الدوري الرابع، بديوان وزارة الإسكان والتعمير، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبد المنعم محمد صالح، وبحضور أعضاء اللجنة .

وبينت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة إحالة رأي اللجنة للوزير فيما يخص المباني التي تمت إزالتها لدواعي أمنية والتي عدتها اللجنة ضمن المباني التي تمت إزالتها للمنفعة العامة .

ومخاطبة اللجنة للجهات ذات العلاقة بشأن موافاتها بكشوفات المواطنين الذين تم تعويضهم سابقاً من قبل اللجان المختصة وإحالة بعض ملفات المتقدمين بطلبات التعويضات للجهات المستفيدة من نزع العقارات حسب القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، كما تعتزم اللجنة خلال الأسبوع القادم إحالة بعض الملفات للجنة الاسترجاع وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م .

وفي الختام حث رئيس اللجنة الأعضاء على ضرورة العمل بوتيرة عالية والإسراع في إتمام الملفات المحالة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.