تبون: ندعم المبعوث الجديد باتيلي في قيادة مهمة السلم في ليبيا

العنوان-الجزائر

رحب الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، باختيار باتيلي ودعمه الكامل له، وتهنئته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هذا الاختيار الحكيم وكذلك مجلس الأمن على تصديقه على هذا التعيين بالإجماع.

وأعرب تبون لنظيره السنغالي ماكي سال عن “ارتياحه لتكريم أحد الأبناء البررة للسنغال وأفريقيا عبر تكليفهم قيادة مهمة السلم في ليبيا وذلك، لأول مرة، عبر تجنيد موارد الحكمة والمصالحة وحسن النوايا التي تشهد على فعاليتها التقاليد الأفريقية للعيش معًا في وئام”.

وعبرت الجزائر عن ترحيبها بتعيين الدبلوماسي السنغالي، عبدالله باتيلي، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة أن تعيينه بمثابة اختيار حكيم.

وأكدت الجزائر في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، استعدادها للتعاون الوثيق مع في إطار مهمته النبيلة في ليبيا.

وقالت الجزائر: “إن باتيلي يعد دبلوماسيا بارزا وملتزما بقضايا الوحدة الأفريقية وله رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز الحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة”.

ودعت الجزائر كافة الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، السبت، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا للمنظمة الدولية.