ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد إن اللجنة المشكلة للتفتيش عن المخابز حُلت، وإن أغلب المحتجزين من أصحاب المخابز والعمالة أطلق سراحهم.

محمد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن هناك لجانًا بالمناطق تتابع أعمال المخابز للكشف عن المخالفات بطريقة أفضل وفق وصفه، مؤكدًا أن الوضع مطمئن وأن الدقيق متوفر والأسعار تتفاوت من 275 دينارًا للقنطار إلى 290 دينارًا حسب الجودة.

وبين محمد أن هناك اتفاقًا وفق اجتماع وزارة الاقتصاد مؤخرا يقضي بالعدول عن توريد الدقيق الجاهز من الخارج عبر شركات خارجية واستبدال المقترح بالشراء من المطاحن الوطنية وتوفير الكمية المطلوبة وفق المواصفات الليبية.

رئيس نقابة الخبازين: أغلب المحتجزين من أصحاب المخابز والعمالة أطلق سراحهم

