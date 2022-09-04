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الخارجية المغربية: سنواصل الانخراط في جهود إحلال الأمن في ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عبّرت وزارة الخارجية المغربية عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مؤكّدة “استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي”.

وأضافت الخارجية المغربية، في بيان عبر صفحتها الرسمية ب”فيسبوك”، إنّ المغرب ستواصل الانخراط في جهود إحلال الأمن والاستقرار بليبيا، مشيرةً إلى أنّ “المملكة المغربية، التي احتضنت التوقيع على الاتفاق السياسي للصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 واستضافت حوارات بوزنيقة بين الأطراف في ليبيا، ستواصل انخراطها في الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق”.

 

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الوطن الليبية

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