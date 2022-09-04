الدائرة الدستورية تنظر في الطعون المقدمة ضد التعديلات الدستورية الصادرة عن مجلس النواب

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إعتماد المسلاتي، إن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا تعقد اليوم جلسة للنظر في الطعون المقدمة ضد التعديلات الدستورية 10 و11 و12 الصادرة عن مجلس النواب.

وأضافت المسلاتي في تصريحات صحفية، أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ستنظر أيضاً في الطعن المقدم في قانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالاستفتاء على الدستور، والذي قسم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد خاطب كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشاري المحكمة العليا، بعدم اعترافه بالمستشار محمد الحافي رئيساً للمحكمة العليا، مطالباً المجلس بضرورة تنفيذ قرار نقل مقر المحكمة إلى البيضاء.