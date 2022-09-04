التواتي: الشعب يخشى حرباً جديدة وينتظر المنقذ

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن الشعب وقع تائها بين الطامعين في السلطة والخائفين من زوالها عنهم.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الشعب.. بين الطامعين والخائفين، الطامعين في سلطة جديدة يرحبون بالمبعوث الجديد لعله يجد لهم مكان فيها، والخائفين من زوال سلطتهم يحملون مصباح «ديوجين» ويبحثون عن حقيقة تسمى قاعدة دستورية أسطورية لم يخلق لها مثيل من قبل في عز الظهيرة وفي حلكة الليل الذي يأبى أن ينجلي؛ تحفظ لهم سلطتهم”.

وأضاف “الشعب التائه بين الطامعين والخائفين يخشى حرب جديدة وضحايا جدد في أي وقت وفي أي مكان وبأي يثمن. وينتظر المنقذ في طوابير لا تنتهي”.