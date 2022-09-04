سفارة بريطانيا: نتطلع إلى العمل مع باتيلي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2022

هنأت سفارة بريطانيا لدى ليبيا عبد الله باتيلي على تعيينه ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا.

وأعربت سفارة بريطانيا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر”عن تطلعها إلى العمل مع باتيلي لدفع عجلة التقدم نحو الاستقرار والوحدة والانتخابات الوطنية في ليبيا.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم باتيلي “ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً ليان كوبيش من سلوفاكيا الذي شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“

وأعرب الأمين للأمم المتحدة خلال إعلان تعيين السنغالي باتيلي عن الامتنان ليان كوبيش “لما قدمه من خدمات للمنظمة.”

وجاء في بيان إعلان عن تعيين السنغالي باتيلي أنه “يُثري هذا المنصب بخبرة تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة. وفي أحدث مهامه مع الأمم المتحدة، عمل في عام 2021 كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“.