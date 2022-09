فرج: الانسداد السياسي الراهن لن ينتهي في وجود النزاع على السلطتين التنفيذية والتشريعية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج أن الانسداد السياسي الراهن لن ينتهي في وجود النزاع على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

فرج أوضح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوارما” أن تشكيل حكومة ثالثة يتطلب تفاهمًا أقليميًا ودوليًا وتوافقًا محليًا.

وأضاف فرج: “رئيس المجلس خالد المشري لم يذهب الأسبوع الماضي إلى القاهرة ولم يلتقِ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتوجه مباشرة إلى تركيا”.

ولفت إلى أن المشري في زيارته لتركيا تطرق إلى مسألة الانسداد السياسي والنقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وتابع فرج حديثه: “أكثر من 60 عضوًا بمجلس الدولة أكدوا أن الحل هو الذهاب إلى انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي وفق القانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الانتقالي”.

فرج أشار إلى أن البرلمان المنتخب الجديد هو من سيتولى حسم الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية.

