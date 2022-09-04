لنقي: نحن الليبيين مشكلة هذه البلاد

قال عضو مجلس الدّولة الاستشاري أحمد لنقي، إن مشكلتنا في أنفسنا نحن الليبييـن نتيجة الانقسامات السياسية والأمنية وتسليم إرادتنا وقراراتنا السيادية للدّول الخارجية التي تعبث بمصيرنا تبعًا لمصالحها.

أضاف في تصريحات صحفية أن من أوّل يوم عيّن فيه مجلس الأمن طارق متري رئيسًا للبعثة الأممية إلى يومنا هذا لم تنجح البعثة ولا مرّة في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وتابع قائلًا: “لا أرى أيّ فائدة ستجنيها ليبيـا من تعيين السّنغالي عبد الله باثيلي رئيسًا جديدًا للبعثة الأممية، ويجب أن يرجع الوعي لليبييـن ويكون القرار قرارهم”.