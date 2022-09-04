المنفي يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، نقل السفير الإيطالي لدى ليبيا إلى المنفي، تحيات رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، مقدمًا تعازيه باسم الحكومة الإيطالية لـ«الضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة»، ومعبرًا عن تقديره لـ«مواقف المجلس الرئاسي المتزنة»، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.

واستعرض اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس، والخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.

المجلس الرئاسي يرحب بتعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا

والسبت، أعلن المجلس الرئاسي ترحيبه بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي، مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، خلفًا للسلوفاكي يان كوبيش.

– «الرئاسي» يرحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا: لديه خبرة ومطلع على الملف الليبي

وأشاد المجلس الرئاسي، في بيان السبت، بـ«خبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، وكذلك بجهوده في تقييم ودراسة هيكلة البعثة الأممية إلى ليبيا».