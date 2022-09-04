مؤكدة أنها ستقدم الدعم الكامل له.. واشنطن ترحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

العنوان-واشنطن

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزارة خارجيتها، اليوم الأحد، بقرار تعيين الدبلوماسي السنغالي، عبدالله باتيلي، كممثل خاص جديد للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم الكامل للممثل الخاص باتيلي، داعية المجتمع الدولي إلى التعاون مع الممثل الخاص.

وشجعت الولايات المتحدة الممثل الخاص باتيلي على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها تساعد اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن اندلاع أعمال العنف في طرابلس أظهرت عدم استقرار الوضع في ليبيا، “ما يحتّم على جميع الأطراف العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات”.