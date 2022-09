دبرز يشدد على ضرورة المضّي نحو إجراء انتخابات تشريعية فقط

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنّ مهمّة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيـا السّنغالي عبد الله باثيلي لن تكون سهلة ما لم يتفادَ الأخطاء التي وقع فيها غيره من المبعوثين السّابقين.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “ليييا بانوراما”، بيّن أنّ مَن يقف عثرة في طريق بناء الدّولة المدنية ويزعزع السّلم الأهلي ويبتزّ الليبييـن في مصدر رزقهم الوحيد ويقود انقلابًا عسكريًا يسعى من خلاله الهيمنة على الدولة أصبح واضحًا جليًّا للجميع، فعلى المبعوث الجديد أن يكون حازمًا ويسمّي الأشياء بمسمّياتها.

وأضاف: “إذا أراد باثيلي النّجاح في مهّمته الموكلة إليه وجب عليه وقف العبث الحالي وفرض عقوبات على مَن لا يملك صفة ويفرض نفسه بسياسة الأمر الواقع وبالسّلاح وبأفراد أسرته وأبنائه وأصهاره وبأفراد قبيلته وإلّا سيكون حاله كحال مَن سبقوه”.

دبرز شدّد على ضرورة المضّي نحو إجراء انتخابات تشريعية في كامل تراب الوطن من خلال دور حقيقي للبعثة وبحكومة قويّة تستطيع التواجد في شرق البلاد وجنوبها وغربها بدون أن يتعرّض لها أو يبتزّها أحد.

