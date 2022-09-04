تأجيل النظر في الطعن ضد قانون الاستفتاء على الدستور إلى أكتوبر القادم

أجّلت لدائرة الدستورية في المحكمة العليا النظر في الطعن المقدم أمامها من قبل أعضاء هيئة الدستور، بشأن التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر، وقانون الاستفتاء على الدستور، إلى 6 الشهر القادم.

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إنّ هناك العديد من الطعون مرفوعة أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا من عدة جهات وأشخاص.

واوضحت عمران في تصريحات صحفية، أن الطعون المحددة للنظر في جلسة الأحد بشأن التعديلين العاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب وفي القانون 6 لسنة 2018 المتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضافت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أنّ الطعن مقدم من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية للدستور.

وينص التعديل العاشر قسم ليبيا لثلاث دوائر للاستفتاء برقة وطرابلس وفزان وهو مخالف للإعلان الدستوري الذي ينص على أن ليبيا دائرة واحدة، إضافة إلى أنّ الإجراءات المتبعة في التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر غير صحيحة، بحسب عضو هيئة الدستور نادية عمران.